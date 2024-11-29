Посол Грузии в Болгарии ушел в отставку из-за отказа власти от евроинтеграции

Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили объявил о своем решении покинуть пост в знак протеста против грузинских властей. По его словам, ее действия препятствуют евроинтеграции страны.

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Об этом Бердзенишвили сообщил в соцсети Х. Он активно участвовал в процессе евроатлантической и европейской интеграции Грузии.

"В течение долгой дипломатической службы я активно сотрудничал с коллегами, продвигая евроатлантическую и европейскую интеграцию моей страны, а также выстраивая прочное и доверительное стратегическое партнерство с нашими союзниками, особенно с Соединенными Штатами. Наши неустанные усилия не должны быть взорваны или поставлены под угрозу каким образом", – написал посол Грузии в Болгарии.

Свое сообщение в соцсети Бердзенишвили сопровождал хештегом против насилия против мирных протестующих и выразил им полную солидарность.

Напомним, 28 ноября в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны. Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

В результате жестких действий спецназовцев, среди участников акции много пострадавших, среди них и оппозиционные политики и журналисты. В свою очередь МВД Грузии заявили, что протест "вышел за установленные законом границы, поэтому были применены специальные средства".

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе отреагировали на разгон сторонников евроинтеграции в Грузии в ночь на 29 ноября. Там выразили разочарование заявлением премьер-министра страны, представителя правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе о "приостановке" процессов интеграции в ЕС на ближайшие 4 года.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский выразил разочарование позицией грузинского правительства, которое решило отказаться от евроинтеграции. Он отметил, что в ЕС считают решение правительства государства "суверенным". И обратился к грузинскому народу с призывом решить, какой он хочет видеть свою страну.