Послов РФ и Беларуси снова пригласили на вручение Нобелевской премии

В 2023 году послы России и Беларуси снова смогут приехать на банкет по случаю вручения Нобелевской премии в Стокгольме (Швеция). В 2022-м в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину их на это мероприятие не приглашали.

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Об этом 31 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Нобелевского фонда. В этой организации объяснили: они решили приглашать послов всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии соответственно.

Напомним: пять из шести Нобелевских премий вручаются каждый год в Стокгольме. Нобелевская премия мира вручается в Осло (Норвегия), где проводятся отдельные торжества.

В фонде утверждают, что они видят смысл в том, чтобы привлечь к мероприятиям даже тех, кто не разделяет ценностей Нобелевской премии.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сокращается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию и важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ", – заявил Видар Хельгесен, исполнительный директор Нобелевского фонда.

В этом году лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничная церемония награждения состоится 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Журналисты отметили, что фонд также впервые пригласил лидера антииммиграционной партии "Шведские демократы". Однако глава этой политсилы сразу заявил, что не будет присутствовать на мероприятии, потому что он "к сожалению занят в этот день".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее лауреат Нобелевской премии Пол Кругман заявил, что современная Россия "выглядит больше чем когда-либо как потемкинская сверхдержава", а за 10 лет она может стать "failed state" – "несостоявшимся государством".

– В 2022 году Нобелевская премия мира была присуждена белорусскому правозащитнику Алесю Биляцкому, российскому центру "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод. Как ее вручали – смотрите по ссылке.

– В марте этого года суд в Беларуси приговорил к 10 годам лишения свободы лауреата Нобелевской премии мира Беляцкого. Главу правозащитной организации "Вясна" обвинили в "контрабанде" и "неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий".

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