То, что происходило в Кабуле на этой неделе, очень сильно напоминало о последнем пароходе из Крыма в Турцию в 1920 году. Тогда бежали от большевиков те, кто предчувствовал перемены, несовместимые с их пониманием свободной жизни. Из Кабула бежали тоже далеко не все, а лишь та часть афганцев, которые впитали в себя традиции и нравы западного мира и свобод.

Их, к сожалению, оказалось меньшинство, не способное взять в руки оружие и защищать свой город от средневековья. Им проще было сесть в самолет и улететь на Запад, где наверняка имелись какие-то накопления в банках или родственники. Власть Афганистана сдала страну без боя и тоже бежала, как и белая гвардия из Крыма. Правильно ли сделала Администрация Соединенных Штатов, выведя свою армию из Афганистана? Думаю, что правильно. За 20 лет присутствия американского военного контингента в этой стране погибло более 2 тысяч американских военнослужащих и потрачено почти триллион долларов на поддержание той "прозападной" власти. Зачем? Власть Афганистана оказалась не способна защищать сама себя и свой народ, даже имея американскую военную технику. Афганская армия в свою очередь продемонстрировала полное нежелание выполнять свои должностные обязанности.

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Что мы теперь имеем? Талибан, запрещенный в России, но не запрещенный для переговоров и сотрудничества там, поскольку сама Россия стала уже давно террористическим государством. Посольство России и Китая остаются в Кабуле продолжать свою работу и никуда не собираются эвакуироваться. Не далек тот день, когда в Афганистане появятся китайские военные и все природные ископаемые, которые абсолютно не нужны Талибану, станут фактической собственностью Китая. России тоже кое-что перепадет, но поменьше. Талибану нужны только законы шариата и своя религия. Те, кто это примет, получит доступ ко всем природным богатствам, имеющимся в стране. Вне сомнения, что религиозные фанаты Талибана станут угрозой соседним Таджикистану и Узбекистану, но до России они вряд ли доберутся, хотя не факт. В свое время Советский Союз обломал себе зубы в Афганистане и уход советских войск оттуда практически совпал с развалом советской империи. Хотелось бы верить о роли Афганистана в судьбе России и в настоящее время. Чем больше внимания, средств и усилий Россия будет уделять Афганистану, там меньше их останется для Украины.

Что бы не решали главы государств в Европе и Америке, но на ближайшее десятилетие им придется иметь дело с религиозным Афганистаном и террористическими угрозами оттуда, что только на руку Москве. Кураторы Талибана ГРУ и ФСБ чувствуют в Афганистане очень уютно и им нечего тревожиться. Америка тоже далеко от этой страны, однако должна держать "руку на пульсе". Вооруженные религиозные крестьяне не способны управлять страной. Значит, ими будет управлять кто-то другой и мы догадываемся – кто.

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