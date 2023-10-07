После отставки с должности спикера Маккарти собирается досрочно покинуть Конгресс – Politico

Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что он намерен оставаться в Конгрессе до срока окончания его полномочий и будет баллотироваться на переизбрание, опровергнув сообщения СМИ о том, что экс-спикер собирается вообще выйти из состава Конгресса. Политическое будущее Маккарти стало предметом спекуляций после его неожиданной отставки на этой неделе из-за внутрипартийных противоречий.

Об этом сообщает издание Рolitico. Планируется, что республиканцы проведут голосование на закрытом заседании в среду, хотя выбор кандидатуры может занять некоторое время.

"Нет, я не ухожу в отставку. Я остаюсь, так что не волнуйтесь. Мы собираемся сохранить большинство. Я собираюсь помочь людям, которых я здесь встретил", – сказал Маккарти.

В борьбу за вакантное место вступили два республиканских законодателя - Стив Скализ, №2 среди республиканцев в Палате представителей, и Джим Джордан, убежденный консерватор, который пользуется поддержкой экс-президента Дональда Трампа.

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По крайней мере еще один законодатель, конгрессмен Кевин Херн, заявил, что также рассматривает возможность выставления своей кандидатуры.

Маккарти вызвал недовольство однопартийцев из числа сторонников жесткой линии, когда положился на голоса демократов при одобрении временного бюджета, позволившего избежать частичной остановки правительства. Это недовольство и привело к его смещению.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кевин Маккарти, являющийся спикером Палаты представителей от Республиканской партии, выдвинул предложение учесть требования ультраправых членов своей партии и исключить помощь для Украины из законопроекта о временном продлении финансирования правительства США. Он также заявил, что Сенат фокусируется больше на Украине, а не в интересах Америки.