Посла Италии убили в Конго

В Демократической Республике Конго было совершено нападение на конвой ООН, в котором находился посол Италии Лука Аттанасио. Дипломат получил тяжелые травмы и скончался в больнице 22 февраля.

Об этом сообщает агентство ANSA. По его данным, кортеж попал в засаду рядом с городом Гома в провинции Северное Киву, что возле границы с Руандой.

Дополнительные детали нападения неизвестны, но в СМИ пишут, что посол получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в больницу.

Также отмечается, что в результате вооруженного инцидента погиб и карабинер, который находился в конвое с дипломатом.

Информацию о смерти обоих подтвердили в Министерстве иностранных дел Италии.

"С глубокой скорбью МИД подтверждает смерть посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и карабинера. Они ехали в автомобиле в конвое миссии Стабилизационного организации ООН в ДРК", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Конго 18 января трагически погиб офицер ВСУ Александр Мулявка. Военный выполнял служебные обязанности в составе вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации ситуации в ДРК.