Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым: появились подробности

Посла Франции на Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мертвым в его официальной резиденции. Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти.

Как сообщает Lankasara, по предварительным данным, 53-летний Пакте умер в результате "внезапной болезни". Однако полиция планирует провести вскрытие для детального выяснения причин смерти дипломата.

53-летний посол не проснулся утром 26 мая и в течение дня не выходил из своей резиденции. Сотрудники посольства, учитывая, что это было воскресенье, ждали некоторое время, но Пакте так и не появился. Впоследствии они сообщили в полицию, которая вошла в резиденцию. Во второй половине дня, осмотрев комнаты, они обнаружили посла мертвым. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате "внезапной болезни".

Дипмиссия подтвердила смерть Пакте.

"Министерство иностранных дел с глубокой грустью узнало о внезапной смерти его Превосходительства Жана-Франсуа Пакте, Посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах. В это скорбное время министерство находится в тесной координации с посольством Франции в Шри-Ланке", – говорится в сообщении.

МИД Шри-Ланки также выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

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