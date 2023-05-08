Поражение России станет сигналом сдерживания для Китая, – Фриланд

Заместитель премьер-министра Канады, министерша финансов страны Христя Фриланд объяснила, какую важную роль может сыграть победа Украины в войне против РФ. По ее словам, он станет сигналом для Китая.

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По мнению Фриланда, украинский успех и поражение РФ позволят сдержать Пекин от потенциальной агрессии. Об этом пишет "Укринформ".

"Сильнейший сигнал сдерживания, который мы можем послать Китаю, – это уверенная победа Украины", – сказала политик.

Она убеждена, что проигрыш России в этой войне продемонстрирует всем диктаторам мира, что демократические режимы могут и готовы защищаться и способны победить.

Отметим, что похожее заявление в понедельник, 8 мая, сделал и президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Мир должен видеть, что свободный народ способен защитить свободу от захватчиков. Можем мы – значит, смогут другие. Если будут действовать так же смело, так же точно и так же вместе с другими свободными народами", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным разведки США, Китай потенциально может применить оружие против Тайваня, чтобы "присоединить" к своему составу территорию, которую официальный Пекин считает своей. Власти страны предпочли бы дипломатический сценарий, но готовят и силовой.

– Между тем в ЕС рассматривают возможность введения санкций против ряда китайских компаний за поддержку ВПК России. Эти компании были обвинены в продаже РФ оборудования, которое может быть использовано в военных целях.

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