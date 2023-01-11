Кевин Маккарти – новый спикер Конгресса США: решен ли парламентский кризис и что ждать Украине

7 января этого года после 15 неудачных попыток был наконец-то избран новый спикер Конгресса Соединенных Штатов Америки, которым стал 57-летний республиканец Кевин Маккарти. Трудный процесс избрания и беспрецедентные политические компромиссы являются свидетельством глубочайшего политического кризиса, с которым столкнулась политическая система США едва ли не впервые за последние десятилетия. В условиях войны и зависимости Украины от всеобъемлющей военной, политической и финансово-экономической помощи США любые метаморфозы во властных эшелонах Америки оказывают большое влияние на нашу страну.

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Экс-президент Трамп как фактор дестабилизации политической системы США

К сожалению, экс-президент США Дональд Трамп продолжает успешно выполнять миссию по хаотизации и подрыву стабильности политической системы США усилиями своей фракции в рядах Республиканской партии. Основу ее составляет созданный еще в 2015 году "Кокус свободы" (Freedom Caucus) – внутрипартийная группировка крайних консерваторов, которые фактически вобрали в себя крупнейших популистов и политических фриков, благодаря которым и получают высокую приверженность неприхотливого электората. Именно неуступчивость этой группировки стала главным препятствием на пути к своевременному избранию спикера Конгресса, без которого невозможно его функционирование. Финалом этой эпопеи стали беспрецедентные уступки и обещания вновь избранного спикера Маккарти идти на любые условия "Кокуса свободы". Поэтому ситуация, которая складывается в нижней палате законодательной ветви власти, имеет для Украины как положительные, так и негативные признаки.

Республиканцы-популисты могут пытаться тормозить помощь Украине

К негативным факторам можно отнести крайне недружественную позицию ряда республиканцев по Украине, в частности, их резкую критику военной и финансовой помощи со стороны США. Причем это выглядит как бессмысленная оппозиция любым решениям правительства и президента Джо Байдена просто из принципа "сделать наоборот". Похоже, что если бы действующее правительство не помогало бы Украине – трамписты были бы нашими самыми ярыми сторонниками. Поэтому в данной ситуации следует ожидать попыток торможения и создания всевозможных бюрократических преград на пути продления и увеличения помощи Украине. Об этом, в частности, свидетельствует только что принятый пакет правил функционирования, согласно которому представители "Кокуса свободы" получили три места в регламентном комитете. Это позволит им блокировать вынесение "любого" закона на голосование.

Кроме того, был принят ряд других регламентных новаций, которые увеличат тактическое политическое влияние в Конгрессе, но о полном контроле, конечно, речь не идет, ведь раскол в рядах республиканцев слишком силен, а позиции демократов достаточно стабильны и не имеют внутренней нестабильности.

"Кокус свободы" разрушает единство Республиканской партии

С другой стороны, неконструктивная позиция "Кокуса свободы", напротив, ведет к внутрипартийному кризису в рядах Республиканской партии, дефрагментации ее представительства в органах власти, что в будущем может привести к ощутимым последствиям. К примеру, уже раздаются заявления крыла умеренных республиканцев, что они не будут голосовать за уступки, которые наобещал Маккарти, а им хватит всего 8 голосов, чтобы теперь заблокировать законодательные инициативы "Кокуса свободы".

Поэтому такими последствиями могут стать достаточно быстрая отставка новоизбранного спикера Маккарти, а в самой широкой перспективе – очень негативно отразиться на результатах Республиканской партии на выборах, в том числе президентских в ноябре 2024 года.

Ленд-лиз как гарантия военной помощи Украине, несмотря на парламентскую бюрократию

Как видим, в настоящее время правительство Джо Байдена прикладывает достаточно усилий для активизации военной помощи Украине, в том числе перехода ее на новый уровень благодаря ожидаемым поставкам бронетехники американских образцов, что должно способствовать принятию аналогичных решений правительствами других стран НАТО. Не следует забывать, что закон о ленд-лизе был создан и принят именно для преодоления парламентских дискуссий и преград и может быть определенной гарантией продления помощи Украине, однако пока необходимости в его применении не было – вся помощь поступает в обычном порядке. Также следует напомнить, что закон о ленд-лизе был принят единогласно обеими партиями в Сенате (100 голосов) и 417 голосами в Конгрессе, где только 10 республиканцев высказались против.

Самый быстрый способ закончить войну – вывести военную помощь Украине на новый уровень

Поэтому всем республиканцам, пытающимся набрать политические баллы в результате снижения помощи Украине, можно посоветовать только одно – помогать не потребуется, когда война в Украине закончится. А для этого можно пойти дальше своих конкурентов-демократов и выделить Украине такое вооружение, которое быстро переломит ход войны. Во-первых, это дальнобойные ракеты типа ATACMS дальностью до 300 км, позволяющие поражать любые цели на оккупированной территории Украины. Во-вторых, это американские самолеты типа F-16 с соответствующим дальнобойным вооружением (типа AGM-154 и 158 определенных модификаций), а также большое количество беспилотников-камикадзе, что позволит Украине поражать цели в глубине России и сможет остановить варварские ракетные обстрелы нашей территории. Далее для полного освобождения украинских земель потребуются по несколько сотен БМП, танков и САУ, которые уже "недостаточно новые" для армии США и тысячами стоят на складах.

Очевидно, что при наличии такого вооружения война в Украине может закончиться гораздо быстрее, чем ожидает весь мир. С одной стороны, это придаст политическую популярность тем, кто приблизил победу над Россией, а с другой, – позволит сэкономить американскому бюджету большие средства, о чем заботятся отдельные представители Республиканской партии.