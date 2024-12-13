'Попытается восстановить репутацию': разведка Британии назвала основную цель Путина в Сирии после краха режима Асада

В Кремле крах режима сирийского диктатора Башара Асада считают ударом по имиджу России как гаранта безопасности, а также событием, нанесшим ущерб российским стратегическим интересам в регионе. К такому результату противостояния в Сирии, в котором РФ участвовала многие годы подряд, привела концентрация кремлевского режима на войне против Украины.

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Сейчас Россия пытается любой ценой удержать контроль над двумя своими крупными зарубежными военными базами – в сирийских Тартусе и Хмеймиме. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании, которая базируется на данных британской разведки.

"Российские официальные лица почти наверняка считают крах режима Асада, ее бывшего сирийского союзника, вредным как для региональных стратегических интересов, так и для ее имиджа как гаранта безопасности", – говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения в Украину украинский театр боевых действий стал для Москвы приоритетом №1. И это, считают в британской разведке, подорвало способность России продолжать удерживать режим Асада у власти в Сирии.

Сейчас Россия озабочена поиском способов сохранить контроль над двумя своими военными базами в Сирии – военно-морской в Тартусе (она является крупнейшей базой российского флота за рубежом) и авиационной в Хмеймиме. Эти базы давали РФ стратегический доступ к Ближнему Востоку и Средиземному морю, что имело определяющее значение для достижения российских целей в Африке. И крушение режима Асада поставило под угрозу эти российские активы.

"В краткосрочной перспективе Россия, скорее всего, будет пытаться восстановить свою репутацию надежного партнера и будет дипломатично сотрудничать со всеми соответствующими участниками, чтобы обеспечить гарантии безопасности своих военных баз", – резюмировали в Минобороны Британии.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия могла добиться соглашения с некоторыми представителями оппозиции в Сирии. Однако помогут ли эти договоренности обеспечить безопасность российских баз в этой стране в долгосрочной перспективе – до сих пор остается неясным.