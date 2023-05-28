Помощь на миллиард: Дания открыла специальный инвестиционный фонд для Украины

Министерства экономик Дании и Украины огласили о совместном запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон, что составляет около $133 млн. Эти средства будут направлены на восстановление инфраструктуры наиболее пострадавших от российских атак регионов нашей страны.

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Об этом сообщили на сайте украинского ведомства. Специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений.

"Дания является одним из лидеров финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения всеобщая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – $212 млн. Правительство Украины высоко ценит поддержку Дании, рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества и дальнейшее привлечение датского бизнеса в проекты по восстановлению нашей страны", – рассказала министр экономики Юлия Свириденко на форуме по украинским инвестициям, который проходил 27 мая в Копенгагене.

Так, в рамках форума было объявлено об утверждении финансирования двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона – Нибулоне, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн – 15 млн евро.

"Не нужно ждать, пока война прекратится. Мы хотели бы привлечь датский бизнес на ранних стадиях восстановления Украины. Мы должны действовать и поддерживать украинскую экономику", – заметил Министр предпринимательства Дании Мортен Бедсков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский встретился с представителями американского штата Юта. Глава государства призвал их инвестировать средства в восстановление послевоенной Украины уже сейчас.

"Хотел бы поблагодарить от имени украинского народа, ведь все мы чувствуем, что с самого начала полномасштабной войны, с самого начала российской агрессии наше общество чувствует и полагается на вашу поддержку – поддержку США", – указал украинский лидер.

Крупные металлургические, энергетические, транспортные компании и организации предпринимателей Италии готовы помочь Украине восстанавливать разрушенную инфраструктуру, жилье и промышленность после войны с Россией.

"Мы хорошо знаем, что европейский рынок будет инвестировать много денег в энергетику. И у Украины будут большие возможности в этой области. Европейские страны, в частности Италия, могут нас поддержать в этом", – рассказал руководитель бизнес-подразделения генерации и трейдинга A2A Group Лоренцо Джуссани.

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