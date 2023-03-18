Большой бизнес Италии поможет отстраивать Украину после войны – заявление компаний

Крупные металлургические, энергетические, транспортные компании и организации предпринимателей Италии готовы помочь Украине восстанавливать разрушенную инфраструктуру, жилье и промышленность после войны России против Украины. Такое намерение выразили руководители итальянского бизнеса во время панельной дискуссии по поводу будущего Украины и вклада Италии в восстановление страны, которая состоялась в Милане.

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Дискуссия состоялась на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на войне украинцев, организованном гуманитарной инициативой Группы Метинвест "Спасаем жизни". На ней генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков поблагодарил итальянских бизнесменов за поддержку и призвал приобщиться к восстановлению Украины.

"Я был бы рад видеть вас среди тех технологий и ноу-хау, которые станут частью обновления Украины, а Метинвест будет вашим партнером в этой задаче", – отметил он.

Свою готовность помочь с послевоенным восстановлением Украины выразили представители транспортной и энергетической отраслей Италии.

"Не только мы в судоходном бизнесе, но и все другие предприниматели Италии будут готовы помочь восстановить Украину после войны. Это наша обязанность – внести свой вклад в восстановление Украины", – заверил президент транспортной компании Fratelli Cosulich Аугусто Косулич.

В свою очередь, руководитель бизнес-подразделения генерации и трейдинга A2A Group Лоренцо Джуссани акцентировал, что восстановление Украины будет происходить через развитие энергетики и дальнейшую интеграцию в энергетический рынок ЕС.

"Мы хорошо знаем, что европейский рынок будет инвестировать много денег в энергетику. И у Украины будут большие возможности в этой области. Европейские страны, в частности Италия, могут нас поддержать в этом", – добавил он.

Президент Confindustria Карло Бономи подчеркнул, что будущее начинается с восстановления, и итальянский вклад может оказаться решающим на таких рынках, как рынок стали. В частности, Confindustria договорилась о создании условий для восстановления разрушенной войной инфраструктуры, привлечении инвестиций и укреплении промышленного сотрудничества между странами.

Сейчас конфедерация работает с правительством, чтобы определить приоритетные инструменты для совместной работы, начиная со сталелитейной отрасли, завершая секторами промышленного партнерства: логистики, технологий и аэрокосмической отрасли.

Как известно, гуманитарная инициатива "Спасаем жизни" организовала в Милане благотворительный вечер, на котором подвели итоги работы за год и провели аукцион. На нем удалось собрать 300 тысяч евро: они будут направлены на протезирование и реабилитацию пострадавших на войне украинцев.