Призвал уже сейчас инвестировать в Украину: Зеленский встретился с представителями Юты. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американского штата Юта. Глава государства призвал их инвестировать в Украину уже сейчас.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Делегацию возглавил президентом Сената штата Стюарт Адамс. В нее также вошли представители бизнеса и благотворительных организаций.

Зеленский отметил важность таких визитов, которые являются сигналами поддержки Украины не только на общегосударственном уровне, но и региональном. Он также высоко оценил высказанную представителями штата Юта полную и безусловную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией – борьбе за общие идеалы и демократические ценности.

"Хотел бы поблагодарить от имени украинского народа, ведь все мы чувствуем, что с самого начала полномасштабной войны, с самого начала российской агрессии наше общество чувствует и полагается на вашу поддержку – поддержку США", – заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что США помогают нашей стране не только на уровне федерального правительства, но и на уровне отдельных штатов. Речь идет, среди прочего, о проектах восстановления жилья, помощи внутренне перемещенным лицам, оказании гуманитарной поддержки.

Зеленский призвал американский бизнес уже сейчас активно инвестировать в Украину, создавать новые рабочие места.

"Для нас важно создавать новые рабочие места. Если вы можете помочь в этом – сделайте это. Это тоже вклад в нашу победу", – сказал он.

Президент также отметил, что Украина нуждается в поддержке частного бизнеса в восстановлении уничтоженных оккупантами жилья, школ и университетов, а также разрушенной в результате российских ракетных ударов энергетической инфраструктуры.

"Призываю инвестировать в украинскую аграрную промышленность и ИТ-сектор. Такое сотрудничество будет взаимовыгодным", – добавил он.

Кроме того, Зеленский проинформировал делегацию Юты о ситуации в Украине. Стороны обменялись мнениями по поводу шагов, которые представители штата могут предпринять, чтобы помочь нашей стране победить РФ.

Глава государства особо подчеркнул, что будет приветствовать углубление двустороннего сотрудничества с американским бизнесом в области производства вооружения и создания новых оборонных технологий.

"Мы открыты к этому. Приглашаем вас", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский встретился с представителями BlackRock – крупнейшей в мире компании по управлению активами, чтобы обсудить возможность создания инвестиционного фонда, который поможет восстановить экономику Украины. Фонд привлечет как публичные, так и частные инвестиции.

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