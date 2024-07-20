Получил шестую дозу препарата: врачи рассказали о состоянии Байдена во время болезни COVID

В субботу, 20 июля, врачи рассказали о состоянии президента США Джо Байдена во время болезни COVID. Они сообщили о том, что он получил шестую дозу препарата Paxlovid.

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Врач Байдена, доктор Кевин О'Коннор, отметил в письме, в котором описал состояние Байдена, что симптомы Covid у президента "продолжают стабильно улучшаться". Об этом пишет NBC News.

"Его пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются абсолютно нормальными. Его легкие остаются чистыми", – сказал О'Коннор.

Байден завершил свою шестую дозу Paxlovid, препарата, снижающего риск госпитализации или смерти. О'Коннор также сказал, что у Байдена вариация COVID, на которую приходится около трети новых заражений в США.

Несколько дней назад президент США в интервью CBS в ответ на вопрос о причинах, которые могут заставить его сняться с выборов, назвал именно серьезные проблемы со здоровьем. Однако, согласно заявлениям, действующий президент чувствует себя хорошо и не собирается снимать свою кандидатуру.

Вдобавок президент успокоил о влиянии своего возраста на способность четко мыслить. Политик сказал, что возраст придает ему только мудрость.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня в Атланте (США) состоялись дебаты Байдена и Трампа, на которых кандидаты обменялись обвинениями, высказались о состоянии экономики, затронули тему абортов, ситуацию на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

18 июля у президента США Джо Байдена диагностировали COVID-19, что помешало ему провести ключевое предвыборное мероприятие, которое призвано заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей. Положительный тест у него диагностировали, когда он должен был выступить на конференции в Лас-Вегасе. Глава Белого дома сразу на время самоизолировался в своей резиденции в Делавере.

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