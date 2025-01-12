Польский министр категорически против отправки войск в Украину и указывает на НАТО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш не поддерживает идею отправки своих военнослужащих в Украину. По его мнению, приграничным государствам не стоит этого делать; вместо этого "должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО".

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В интервью Financial Times политик сказал, что Варшава готова обсуждать мирный план, когда его очертания появятся. Но таким странам, как Польша, не стоит каким-либо образом появляться со своими войсками в Украине.

"Конечно, есть усталость в польском обществе, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новейших автомобилях или останавливаются в пятизвездочных отелях", – заявил министр.

Он сказал, что понимает президента Украины Владимира Зеленского и его роль всегда требовать большей помощи.

"Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что когда другие присылали только каски, мы посылали танки", – считает Косиняк-Камыш.

Как писал OBOZ.UA, на заседании "Рамштайн" в Германии 9 января Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине.

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