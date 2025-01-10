'Поддержка Украины будет продолжаться': Польша готовит очередной пакет военной помощи для ВСУ

Польша готовит новый пакет военной помощи Украине для защиты от российского полномасштабного вторжения. Также Киев получит очередные партии танков в рамках соответствующей коалиции.

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Об этом сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии в четверг, 9 января. Об этом пишет министерство обороны Польши.

Что именно войдет в новый пакет помощи для Сил обороны Украины польский чиновник не уточнил.

"Польша готовит еще один пакет поддержки для Украины, еще одну помощь. Что можем, мы всегда жертвуем", – сказал он.

Польский министр обороны уточнил, что в вопросе передачи украинской армии вооружений у Польшы "есть граница, которую страна не пересекает" – это "граница безопасности польского государства".

"На "Рамштайне" я представил дорожную карту для нашей коалиции по созданию бронетанкового потенциала для Украины и информацию о дальнейших пожертвованиях. Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к дальнейшей поддержке и пожертвованиям для Украины", – отметил Косиняк-Камыш.

Он также заявил, что все страны Контактной группы хотят, чтобы этот формат работал и дальше под председательством США.

"После переговоров с теми, кто оказал наибольшую поддержку Украине, а Польша, безусловно, является одной из таких стран, есть воля и желание продолжать встречи в таком формате. Все в этой группе хотят продолжить этот формат при участии и ключевой роли Соединенных Штатов. Я полагаю, что такая встреча состоится после смены власти. Этот формат доказал свою ценность. Роль НАТО, конечно, очень важна, но Контактная группа, в которой мы находимся, по моему мнению, должна быть продолжена", – отметил глава Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше обнародовали официальные данные об объеме помощи Украине с начала вторжения РФ в 2022 году. Варшава оказала помощь на сумму €3,23 млрд, что составляет 4,91% ВВП, из которых 0,71% выделено в поддержку Украины, а 4,2% – на помощь украинским беженцам.

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