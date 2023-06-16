Польские пограничники заявили, что их обстреляли из Беларуси

Польские пограничники сообщили о том, что впервые они стали целью выстрелов, произведенных с территории Белоруссии. Инцидент произошел несколько дней назад и представлял угрозу для жизни польских служащих.

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Об этом сообщило издание Рap.pl со ссылкой на польскую госпогранслужбу. Польские пограничники сообщили, что до сих пор неизвестно, кто и с использованием какого оружия открыл огонь по ним. В результате выстрела были повреждены боковое зеркало и окно автомобиля, в котором находились два пограничника.

По информации, представленной спикером пограничной службы Польши Аркадиушем Тивонюком, пока не удалось установить точное оружие, из которого был произведен выстрел, однако его скорость и кинетическая энергия были значительными. Тивонюк предположил, что возможно использовалось пневматическое оружие, стрельба из которого могла произойти с белорусской границы.

"Не знаю, стреляли ли из какого-нибудь пневматического оружия, но в любом случае он прошел через боковое окно транспортного средства, вылетел с другой стороны и прошел через другое окно. Отмечаю, что в транспортном средстве находились два офицера, что также угрожало их жизни и здоровью", – заявил Аркадиуш Тивонюк.

Представитель пограничной службы также отметил, что польские пограничники регулярно сталкиваются с ситуациями, когда их атакуют переселенцы с территории Беларуси, бросая в них камни и ветви во время попыток нелегального пересечения границы. Согласно его словам, наибольшее количество мигрантов, прибывающих к границе с Польшей, происходит из стран, таких как Афганистан, Сирия, Сомали, Йемен и Ирак.

Напомним: на границе Польши с Беларусью уже установлено 206 км электронного барьера, то есть системы камер и датчиков движения. На последнем участке "стены" не хватает всего 150 метров, где установке приборов препятствует затопление территории.

Последний из одиннадцати участков "стены" расположен на территории, охраняемой пограничными постами в Беловеже и Наревке. Представитель пограничной службы пояснила, что заграждения отсутствуют всего на 150 метрах. Остальная часть этого участка, то есть почти 25 км, уже включена.

Эта "стена" на границе является ответом на организованное белорусским режимом миграционное давление, продолжающееся с середины 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали объект, который залетел со стороны Беларуси. Вероятно, это аэростат наблюдения.

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