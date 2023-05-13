На территорию Польши залетел объект со стороны Беларуси – Минобороны

В субботу, 13 мая, в воздушном пространстве Польши зафиксировали объект, который залетел со стороны Беларуси. Вероятно, это аэростат наблюдения.

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О событии со ссылкой на данные Центра воздушных операций сообщили в Twitter Министерства обороны Польши. Отмечается, что радиолокационный контакт был потерян в окрестностях города Рыпин.

Оперативное командование приняло решение задействовать дежурные силы Сил территориальной обороны для поиска объекта.

Напомним: на границе Польши с Беларусью уже установлено 206 км электронного барьера, то есть системы камер и датчиков движения. На последнем участке "стены" не хватает всего 150 метров, где установке приборов препятствует затопление территории.

Последний из одиннадцати участков "стены" расположен на территории, охраняемой пограничными постами в Беловеже и Наревке. Представитель пограничной службы пояснила, что заграждения отсутствуют всего на 150 метрах. Остальная часть этого участка, то есть почти 25 км, уже включена.

Эта "стена" на границе является ответом на организованное белорусским режимом миграционное давление, продолжающееся с середины 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– строительство Польшей стены на границе с Беларусью началось в январе 2022 года после миграционного кризиса с беженцами. Проект стоил польскому бюджету 353 млн. евро;

– в Польше заявили, что находятся в процессе формирования коалиции из 36 стран, твердо выступающих против допуска России и Беларуси на международные турниры. Также польский чиновник подтвердил, что ни одного атлета из РФ или РБ не будет на Европейских играх в Кракове.

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