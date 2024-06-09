Польская военная полиция начнет патрулирование на границе с Беларусью: что происходит

К патрулированию польско-беларуской границы присоединятся представители военной полиции Польши. Они усилят солдат, ныне охраняющих границу, уже в ближайшее время.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило Рolskie Radio. Решение принято из-за наплыва мигрантов со стороны Беларуси.

"Представители военной полиции Польши начнут сотрудничать с солдатами, которые сейчас несут службу на польско-беларуской границе. Совместное патрулирование должно начаться в течение нескольких дней. Решение об усилении границы военной полицией является предложением командира этого формирования", – говорится в сообщении.

Рolskie Radio добавило, что свое предложение полковник Томаш Кайзер должен был донести до вице-премьер-министра и министра обороны Польши Владислава Косиняка Камыша. Уже проинформирован премьер-министр Польши Дональд Туск.

Также издание указывает на причины такого решения, публикуя официальное заявление польских пограничников о ситуации на польско-беларуской границе.

Так, пограничники констатировали, что всего за два дня, 5 и 6 июня, с территории Беларуси в Польшу пытались прорваться около 400 нелегалов.

"За пособничество задержаны три человека. Офицеры оказали помощь 5 иностранцам. В сторону патрульных бросали ветки, камни, битые бутылки, стреляли из рогаток", – констатировали пограничники.

Напомним, в конце мая Украина экстрадировала в Польшу координатора миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси. Гражданин одной из стран Южной Азии организовал канал нелегальной переправки иностранцев в ЕС.

По данным СБУ, фигурант прибыл в Украину еще в начале 2000-х годов, а после полномасштабного вторжения РФ "начал противоправную деятельность, подрывающую европейскую безопасность".

О безопасности ЕС речь идет потому, что мужчина организовал массовую переправку в Европу "выходцев из стран повышенного террористического риска". Это, в частности, граждане Непала, Пакистана и Бангладеш. Их проводили через территорию России и Беларуси в Польшу в обход пунктов пропуска.