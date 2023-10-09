Польша забрала у посольства России базу отдыха и передала ее своим военным: решение назвали знаковым. Фото

Польская служба по охране лесов изъяла у посольства Российской Федерации базу отдыха в Скубянке. Ее решили передать для обслуживания нужд польских войск.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши. Соответствующее решение министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал знаковым.

Так, 9 октября в Скубянке глава Минобороны принял участие в передаче земельных участков гослесов бывшей базы отдыха Российской Федерации для нужд войск территориальной обороны.

"Мы находимся в символическом месте. Гослеса забрали назад этот участок и это имущество у Российской Федерации. Затем это имущество решили передать Войску польскому", – заявил Блащак.

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Соглашение об аренде этого места российским посольством было разорвано на фоне агрессии России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале развертывания системы противоракетной обороны Patriot над столицей Варшавы. Начало операции запланировано на 6 октября.

Как заявлял ранее президент Польши Анджей Дуда, нападение террористов ХАМАС на Израиль будет способствовать агрессии РФ против Украины, поскольку отвлечет от нее внимание мира. А в Европейский Союз может хлынуть очередная волна миграции с Ближнего Востока. По словам лидера Польши, события на Ближнем Востоке будут иметь эффект "отведения глаз от Украины".