Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале развертывания системы противоракетной обороны Patriot над столицей страны, Варшавой. Начало операции запланировано на 6 октября.

Об этом он сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter). Такие дежурства будут проводиться впервые в истории.

"Мы участвуем в историческом событии, новаторском событии. Впервые в истории Варшава получает противоракетную защиту", – сказал министр.

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В аэропорту варшавского района Бемово Блащак встретился с солдатами 37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств, которые приступят к дежурству на элементах противовоздушной системы Patriot.

"Я возобновил противовоздушную оборону после длительного перерыва, но впервые в истории противоракетная оборона использует очень современную технику – я думаю, самую современную технику в мире, то есть систему Patriot. Завтра начинаются дежурства", – добавил Блащак.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна планирует развернуть дополнительные средства противовоздушной обороны. Системы ПВО установят на границе с Украиной. По его словам, с предложением о представлении Польше ПВО Patriot выступил министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. О каком количестве установок противовоздушной обороны идет речь, Блащак не сообщил, лишь отметил, что ПВО установят на границе с Украиной.