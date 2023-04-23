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Польша уже получила вторую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2

Ольга Ганюкова
Мир
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Польша уже получила вторую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2

Польша уже получила вторую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.  Принятие техники на вооружение армии прошло на территории 12-й базы беспилотных летательных аппаратов в Мирославке.

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Об этом сообщает издание Woisko-polske.pl. Ранее беспилотные авиационные комплексы прошли испытания в Турции, а после доставки в Польшу в апреле успешно прошли финальные испытания, что и определило их окончательную приемку на вооружение.

В комплект поставки вошли: 6 беспилотников, 3 мобильных станции управления, а также блоки наблюдения и датчики распознавания.

Первый комплект был получен Вооруженными силами Польши осенью 2022 года.

Поставки системы Bayraktar TB2 являются результатом заключенного24 мая 2021 года соглашения.  В рамках контракта также приобретаются боеприпасы с лазерным наведением MAM-L и MAM-C, что позволит выполнять весь спектр тактических задач, в соответствии с оперативным назначением комплекса. Стоимость одного комплекта Bayraktar TB2 составляет около 67 млн. долларов.

Bayraktar TB2 – тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), способный выполнять разведывательно-наблюдательные и боевые задачи с применением управляемого вооружения, размещенного на четырех точках подвески под крыльями. Bayraktar TB2 был оснащен системой авионики, обеспечивающей полностью автоматическое управление, взлет, полет и посадку. Дрон имеет длину 6,5 метра и размах крыльев 12 метров. Он обеспечивает продолжительность полета до 27 часов. Взлетная масса беспилотника составляет 650 килограммов, а максимальная скорость – около 220 км/ч.

Напомним, Министерство обороны Украины согласовало с инвесторами и заинтересованными сторонами месторасположение Центра обслуживания беспилотников Bayraktar, где будут проводить текущий ремонт, модернизацию БПЛА и обучение персонала работе с ними. Также разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка под Центр.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкая авиастроительная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине через два года. Фаза детального проектирования украинского предприятия завершена.

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