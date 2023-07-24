Польша создает специальное подразделение вблизи границ с Россией и Беларусью: министр обороны Блащак рассказал подробности

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что новое специальное саперное подразделение в рядах Вооруженных сил его страны усилит безопасность восточного фланга НАТО. Этим он намекнул, что размещенная в Августове новая воинская часть будет противостоять угрозам со стороны России, а также Беларуси, где находятся наемники частной военной компании "Вагнер".

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Деталями глава оборонного ведомства Польши поделился на своей странице в Twitter. Он отметил, что воинская часть в городе Августов будет построена с нуля и она "не будет последней".

"Скоро я сообщу вам о новых инвестициях", – анонсировал министр Блащак.

Он заверил, что действующее правительство заботится о безопасности Польши и поэтому создает новые и модернизирует существующие воинские части.

"Мы прекрасно знаем, что польские солдаты являются лучшей гарантией безопасности нашей Родины", – подытожил глава польского Минобороны.

Напомним: 23 июля Блащак объявил, что новый саперный батальон появится уже к концу 2023 года. Он будет принадлежать к 15-й Гижицкой механизированной бригаде 16-й Поморской механизированной дивизии. Местом дислокации будет город Августов возле границы с РБ и Калининградской областью РФ.

Основной его задачей будет укрепление так называемого Сувалкского коридора.

Как передавало Polskie Radio 24, создание новой воинской части было запланировано еще в 2022-м в рамках принятого Советом министров Польши пакета усиления ВС страны на 2023-2025 годы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Наемники российской ЧВК "Вагнер" расположились в беларусской деревне Цель Могилевской области. Новые спутниковые снимки Maxar Technologies из полевого лагеря можно посмотреть по ссылке.

– В РФ и РБ на фоне "переезда" "вагнеровцев" на территорию Беларуси усилилась пропаганда, направленная против Польши.

– 23 июля на встрече с главой страны-агрессора Владимиром Путиным т.н. президент Беларуси Александр Лукашенко прямо заявил: мол, наемники "Вагнера" рвутся в "поход" на Польшу и хотят устроить "экскурсию" в Варшаву и Жешув.

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