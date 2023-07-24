В Польше на границе с Беларусью появится новая воинская часть

Польша к концу 2023 года создаст новую воинскую часть для саперного батальона в составе 15-й Гижицкой механизированной бригады 16-й Поморской механизированной дивизии. Местом дислокации будет город Августов возле границы с Беларусью.

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Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Polskie Radio 24. Заявление прозвучало 23 июля, на фоне размещения в соседней Беларуси российских наемников из ЧВК "Вагнер".

В Минобороны Польши надеются, что молодые жители Августова и его окрестностей пополнят ряды нового батальона.

Основной его задачей будет укрепление восточной границы и так называемого Сувалкского коридора. Это условная территория вокруг Сувалок, Августова и Сейн, которая соединяет балтийские страны с Польшей и остальными государствами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области от Беларуси.

Создание новой воинской части было запланировано еще в 2022-м в рамках принятого Советом министров Польши пакета усиления Вооруженных сил страны на 2023-2025 годы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию вечером 22 июля для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

– На переговорах с главой РФ 23-го числа беларусский политик заявил, что наемники ЧВК "Вагнер", которые находятся в РБ, якобы рвутся в "поход" на Польшу, на Варшаву и Жешув.

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