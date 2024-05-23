Польша размышляет о возможности сбития российских ракет – МИД

В Польше рассматривают вопрос о возможном привлечении собственных систем противовоздушной обороны к сбитию российских ракет вблизи границ страны. Однако по состоянию на данный момент никаких решений не принято.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский в комментарии Укринформу в среду, 22 мая. По его словам, этот вопрос в Варшаве рассматривается "с технической и юридической точек зрения".

Так представитель польского внешнеполитического ведомства прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности привлечения ПВО Польши к сбитию ракет российских оккупантов над Украиной.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по этому делу нет", – отметил Вронский.

Дипломат сказал, что специалисты-международники должны дать свою оценку по поводу того, какие правовые последствия может нести этот шаг, ведь при падении ракеты могут нанести значительный ущерб на земле. Кроме того, технические специалисты должны дать свою оценку и прийти к согласию относительно того, при каких условиях можно сбивать эти ракеты.

Он также добавил, что Киев обращался к Варшаве с такой инициативой. Разговоры по этому поводу, как он отметил, в Польше возникли после того, как российская ракета в марте 2024 года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.

Разговоры ведутся вокруг того, смогли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага, добавил Вронский.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сказал, что государства НАТО могли бы сбивать над Украиной российские ракеты, если они летять в направлении западных стран. Решение, подобно тому, которое было принято для Израиля во время иранских обстрелов, возможно – однако нужно желание.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Politico заявило, что Зеленский планирует принять участие в мероприятиях "Дня Д" во Франции и попросить НАТО сбивать российские ракеты.

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