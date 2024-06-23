Польша рассматривает вариант полного закрытия своей границы с Беларусью: что происходит

На границе между Польшей и Беларусью растет напряженность из-за нелегальных мигрантов. В Варшаве рассматривают возможность закрытия всех пунктов пропуска.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24. "Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных громад", – отметил он.

Решение будет принято после того, как будет проведен соответствующий анализ. Его последствия должны ощутить именно в Беларуси, а не в Польше.

Министр подчеркнул, что то, что сейчас происходит на восточной границе страны, является "полностью контролируемой операцией российских и беларуских служб".

"Особенно впечатляет то, что беларуские офицеры проводят инструктаж этих людей, обучая их, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда наши парни в бронежилетах. Это совершенно неприемлемо", – сказал Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Польше решили создать "буферную зону" на границе с Беларусью после инцидента, когда нелегальный мигрант смертельно ранил польского пограничника. Так страна хочет обеспечить безопасность на границе и исключить попадание в страну нелегалов.

– Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация на границе с Беларусью кардинально изменилась в худшую сторону. Теперь его атакуют не мигранты, желающие получить убежище в стране, а вооруженные группы.

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