Польша попытается сократить вдвое время обучения украинцев, которые осваивают танки Leopard 2

В Польше хотят вдвое сократить время обучения украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Там попытаются сделать так, чтобы тренировки вместо десяти недель заняли для украинцев всего пять, говорят инструкторы.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. "Если мы интенсифицируем обучение путем максимального увеличения количества инструкторов, мы сможем научить целый экипаж за пять недель", – сказал майор Мацей Банашинский, командир польского учебного центра Leopard.

В Польше находится один из трех тренировочных центров Leopard в Европе, остальные – в Германии и Швейцарии.

Польские военные отказались назвать место, где будут учиться украинские военные. По данным военных экспертов, вероятно, обучение будет проходить в населенном пункте Свентошув у границы с Германией, однако нельзя исключать и другие места.

Отмечается, что в польском центре Leopard обучение на тренажерах одновременно могут проходить сразу 14 экипажей по четыре человека в каждом.

Несмотря на то, что воины ВСУ пока применяли в боях против российских оккупантов только танки советского образца, польские инструкторы говорят, что после них нетрудно перейти к боевым танкам нового поколения.

Ранее сообщалось, что в Польше в ближайшее время должно стартовать обучение украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Польше заявили о создании коалиции стран – доноров современного бронетанкового вооружения для Украины. Среди других в список партнеров, вероятно, войдет Турция.

– Польша также готова отправить Вооруженным силам Украины еще несколько десятков танков советского образца. Речь идет о 60 модернизированных боевых машинах, из которых 30 PT-91 Twardy.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!