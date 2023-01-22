Польша готова в ближайшие дни начать обучение украинских танкистов на Leopard 2, – Пшидач

В Польше в ближайшее время начнут обучение украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Фактически учебный процесс стартует еще до принятия решения о передаче Украине этих танков.

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Об этом в эфире телеканала TVN24 рассказал глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач. "Это произойдет в ближайшее время. Украинские офицеры и сержанты будут проходить обучение на польских танках, а также на танках наших партнеров, потому что нет времени", – объяснил он.

Пшидач добавил, что обучение украинских защитников до решения о передаче Вооруженным силам Украины "Леопардов" является нестандартным решением Польши (ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил в интервью PAP, что Польша готова пойти на "нестандартные действия", чтобы заставить Германию принять решение о передаче "Леопардов" Украине).

Он отметил, что, согласно заявлению министра обороны Польши Мариуша Блащака, тренировки начнутся в ближайшее время.

"Я предполагаю, что это будет в перспективе дней, а не месяцев. Российское наступление грядет, рано или поздно оно произойдет", – сказал Пшидач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша пообещала Украине новую коалицию, если Германия заблокирует поставки танков Leopard 2. Премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что речь идет о странах, готовых предоставить Киеву часть своих Leopard 2.