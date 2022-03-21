Польша осознает угрозы со стороны РФ и готовится к возможной агрессии Кремля, – Дещица

Польское правительство полностью осознает все возможные угрозы России, развязавшей войну в Украине. Страна производит подготовку к возможной атаке РФ.

Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил украинский посол в Польше Андрей Дещица. Он прокомментировал ситуацию в эфире "24 канала".

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", – сказал посол.

Он пояснил, что в стране уже был принят закон, который должен усилить Вооруженные силы Польши. Однако, как отметил дипломат, соседнее государство считает, что, прежде всего, необходимо оказать помощь Украине.

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"Польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей", – заявил посол.

Он отметил, что Польша уже стала объектом российской пропаганды: мол, страна хочет "захватить" западные украинские территории. Ничего общего с реальностью в подобных заявлениях Кремля нет.

"Реальность – поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это – беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о разделе между украинским и польским народами абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", – добавил Дещица.

Как писал OBOZREVATEL:

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что около 13:15 в понедельник, 21 марта, российский истребитель-бомбардировщик пролетел над Волынью и вторгся в польское воздушное пространство.

Это произошло сразу после заявления польского руководства о планах направить миротворцев в Украину.

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