Польша начала строительство укреплений на границе с Россией: Туск раскрыл подробности

В Польше приступили к реализации проекта "Щит Восток" на границе с Россией и Беларусью. Проект предусматривает строительство системы укреплений, фортификаций, передовых баз и логистических узлов.

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"Щит Восток" – совместная инициатива Польши и стран Балтии, Варшава в 2024-2028 годах планирует вложить в его реализацию более 2,5 млрд долларов. О начале работ сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В своем аккаунте в сети Х глава польского правительства опубликовал фото с роющей траншеи строительной техникой.

"Строительство "Щита Восток" начато! Первые работы на границе с Россией", – подписал фотографию Туск.

Упомянутый проект является совместной инициативой Польши и стран Балтии, он будет реализовываться в сотрудничестве с США, Великобританией и Францией.

Проект предусматривает строительство системы укреплений, фортификационных заграждений, передовых баз и логистических узлов на границе с Россией и Беларусью. И, по словам Туска, "значительная часть инфраструктуры будет носить гражданский характер". Предусмотрены также системы беспилотников и борьба с беспилотниками, системы наблюдения на всех уровнях.

"На все это будут не только национальные, но и европейские средства. Я буду говорить об этом в Брюсселе в ближайшие дни и недели", – цитирует заявление польского премьера "Радио Свобода".

По словам вице-премьера, министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, на реализацию проекта в 2024-2028 годах польское правительство направит по меньшей мере 10 миллиардов злотых (более 2,5 млрд долл.) – и это "намного больше, чем инвестируют страны Балтии или любая другая страна нашего региона".

Министр обороны Польши также заявил, что первоочередной целью создания "Щита Восток" является "препятствование передвижению вражеских войск с одновременным содействием передвижению польских войск".

"По плану строительство фортификационных элементов должно было начаться в 2025 году, но будет возможность это сделать уже в 2024-м", – добавил Косиняк-Камыш.

По словам министра, реализацию проекта в Польше начнут со строительства на определенных отрезках восточной границы страны фортификаций и складов для вооружений.

Напомним, ранее конгрессмены США призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной. Авторы письма с соответствующим призывом, члены Палаты представителей республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн, считают, что США должны "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной, особенно угрожающие вторжением в польское воздушное пространство".

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