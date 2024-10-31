Конгрессмены США призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной: что известно

Двухпартийная группа законодателей США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, помогая стране сбивать российские ракеты под видом самообороны. В письме к главе Штатов конгрессмены просят предоставить Варшаве такие полномочия.

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Об этом пишет издание The Hill. Как отмечается, члены Палаты представителей Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) и Стив Коэн (демократ от Теннесси) направили Байдену соответствующее письмо.

Они просят "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторжением в польское воздушное пространство".

Запрос основан на стремлении Варшавы использовать свои системы ПВО и, возможно, расширить их, что защитит ее небо от российских ракет, а также поможет Украине в ее обороне от атак агрессора.

Конгрессмены пишут, что закрытие неба Украины для российских ракет является одной из самых сложных задач с начала полномасштабной войны. Они раскритиковали администрацию Байдена, что она замедлила поставки военной помощи Украине, боясь эскалации с Россией.

"Несмотря на постоянную эскалацию Россией гибридной войны – нарушение воздушного пространства, нападения на объекты критической инфраструктуры и попытки дестабилизировать демократические институты – мы не решились решительно противостоять этим угрозам, позволив России вести войну против Альянса с минимальными последствиями", – пишут Уилсон и Коэн.

По их словам, в этом контексте просьба Польши перехватывать и уничтожать ракеты над Украиной является "необходимым и неотложным как механизм поддержки Украины и гарантия защиты переднего края границ НАТО".

Отметим, что еще в июле Украина и Польша подписали соглашение в сфере безопасности, в котором, среди прочего речь о возможности перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Позже чиновники Польши начали говорить, что это только возможность, которую обсуждают, и что другие страны НАТО якобы против (из последних открыто об этом заявили только США).

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что страна не будет сбивать российские ракеты или беспилотники, летящие над Украиной в ее направлении, поскольку "страны ЕС и НАТО не являются сторонами войны". В то же время Варшава выступает за значительное усиление оборонных возможностей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал, что сбивать российские ракеты и беспилотники, которые приближаются к воздушному пространству стран НАТО, возможно, но неэффективно.

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