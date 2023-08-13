Польша купит 1000 танков K2 и хочет создать сильнейшую сухопутную армию в Европе

Министерство национальной обороны Польши планирует закупить у Южной Кореи 1000 танков К2 для своей армии. Ведомство хочет создать сильнейшую сухопутную армию в Европе и уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками.

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Об этом заявил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак, сообщило издание PAP. Польша заключила контракт на поставку 180 машин, которые поступят к 2025 году. Первые уже стоят на вооружении польской армии.

"Следующий шаг – приобретение 820 танков K2PL, то есть полонизированной версии этого танка", – добавил министр, уточнив, что с этой целью был создан совместный польско-южнокорейский вооруженный консорциум.

По словам Блащака, страна стремится к максимальному привлечению польской оборонной промышленности, поэтому власти ожидают, что первые K2PL поступят в армию в 2026 году. Эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк бронетанковых войск Польши на ближайшие десятилетия, отметил министр.

"Это эпохальное усиление нашего оборонного потенциала. Мы строим сильнейшую сухопутную армию в Европе", – заявил Блащак.

Кроме того, Польша намерена увеличить численность своего войска, насчитывающего 175 000 военных, усилить ПВО и обеспечить потребность армии в боеприпасах.

К2 – южнокорейский танк, снабженный крайне высокими ходовыми качествами, что весит гораздо меньше западных аналогов – всего 55 тонн. Максимальная скорость K2 до 70 км/ч, по земле – 50 км/ч, разгон до 32 км/ч за 7 секунд.

Напомним, ранее Блащак сообщил, что Польша перебросила войска на границу с Беларусью. Военная группа была создана для проведения операции Rengaw, целью которой является сдерживание и неотложная реакция в случае необходимости.

Польский министр оценил текущую ситуацию на границе с Беларусью как вызывающую тревогу. Он выразил мнение, что граница Польши находится в опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– агентство внутренней безопасности Польши задержало в стране уже 16 человек, связанных с разведкой страны-агрессора России. Спецслужбы не только обнаружили шпионов, но и выяснили схему, по которой они действуют;

– наемников ППК "Вагнер" заметили в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории Беларуси они уже предпринимали. В этой связи польская сторона рассматривает вариант полного закрытия границы.

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