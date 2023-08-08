В Польше задержали 16 российских шпионов: искали пути дестабилизации ситуации в стране

Агентство внутренней безопасности Польши задержало в стране уже 16 человек, связанных с разведкой страны-агрессора России. Спецслужбы не только выявили шпионов, но и выяснили схему, по которой они действуют.

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Об этом в эфире "Польского радио" заявил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Он назвал слом шпионской сети успехом контрразведки своей страны.

"Агентству удалось не только выявить и задержать шпионов, но и исследовать и выявить способ действия, который россияне используют в этом виде деятельности против Польши", – объяснил Жарин.

В то же время он признал, что польская контрразведка не может остановиться на этом.

"Нашей контрразведке удается результативно выяснять, как действуют россияне, это однозначно большой успех наших служб. Но, к сожалению, почивать на лаврах еще рано. Россияне все еще ищут пути дестабилизации и ослабления Польши", – сказал чиновник.

Министерство национальной обороны Польши при этом сообщило, что для усиления безопасности на польско-беларусскую границу будут направлены дополнительные военные подразделения.

Как писал OBOZREVATEL:

– В июне этого года стало известно, что в Польше по подозрению в шпионаже был арестован российский хоккеист одного из клубов первого дивизиона чемпионата страны.

– Еще одного подозреваемого члена российской сети шпионов задержали недавно. Он является гражданином Беларуси. Михаил А. проводил разведку военных объектов и портов, а также занимался пропагандистской деятельностью.

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