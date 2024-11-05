Полиция Израиля арестовала помощника Нетаньяху: подозревают в сливе секретной информации для СМИ

В Израиле полиция арестовала старшего помощника премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Чиновника подозревают в разглашении секретной информации иностранным СМИ.

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Об этом сообщает CNN. Лидеры оппозиции утверждают, что разведданные, о которых идет речь, были "сфальсифицированы". Заявляется, что они являлись частью плана, призванного сорвать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Вероятная утечка информации была основой двух статей, опубликованных в сентябре: одна в Jewish Chronicle в Великобритании, а другая в немецкой Bild. Обе были написаны со ссылками на источники в израильской разведке и с поддержкой нарратива, который в то время продвигал Нетаньяху.

Статьи были опубликованы во время переговоров о прекращении огня и освобождении заложников, а также в то время, как тысячи израильтян почти ежедневно выходили на демонстрации, призывая правительство заключить соглашение с ХАМАС и вернуть израильских заложников домой.

Согласно судебным документам, на которые ссылается CNN, один из подозреваемых по делу – Элиэзер Фельдштейн, который долгое время работал в пресс-службе Армии обороны Израиля. В декабре 2022 года он стал помощником Нетаньяху по работе с военкорами.

Фигурантами дела также являются трое сотрудников спецслужб.

"Пресс-секретарь Нетаньяху отрицает наличие утечек из офиса премьер-министра и сказал, что "лицо, о котором идет речь, никогда не участвовало в обсуждениях, связанных с безопасностью", вероятно, имея в виду Фельдштейна. Офис также приуменьшил возможность того, что утечка повлияла на переговоры с ХАМАС по освобождению заложников из Газы, назвав это утверждение "смешным", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, Биньямин Нетаньяху заявил, что официальные лица Израиля "открыты" для переговоров о краткосрочном перемирии с террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа. Остановка огня с обеих сторон на 48 часов также предполагает двусторонний обмен заложниками.

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