Мировые медиа обсуждают, как Трамп публично оскорбил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

"Он не думал, что это [война с Ираном] произойдёт. Он не думал, что ему придется целовать мою задницу. Он действительно не думал… Он думал, что я буду очередным американским президентом-неудачником, когда страна катится в пропасть. Но теперь он должен быть мил со мной. Скажите ему, что ему лучше быть милым со мной. Ему надо быть добрым", – заявил Трамп.

Впрочем, сообщается, что Трамп при этом назвал принца "фантастическим человеком и воином", подчеркнув, что Саудовская Аравия может им гордиться.

Как я отмечал в предыдущем материале, в наше переменчивое время явно создаются основы новой политики взамен прежней фальши. Возможно, они не будут в той же степени, как раньше, ориентированы на привычные правила вежливого приличия, а будут подразумевать вместо этого более высокий уровень откровенности и доверия, что гораздо ценнее.

В общем, будущие переговоры станут поинтереснее и, наверно, даже не только в исполнении Трампа.

Время покажет, как это приживется.