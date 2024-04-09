Проблемный сосед: Словакия полностью оказалась в руках антиукраинских сил и превращается в Венгрию Орбана

Близкий соратник премьер-министра Словакии и антиукраинца Роберта Фицо – Петер Пеллегрини – одержал победу на президентских выборах в стране, обойдя прозападного кандидата Ивана Корчка. Пеллегрини возглавляет левую партию Hlas, которая вошла в правящую коалицию с Фицо и ультранационалистической Словацкой национальной партией. Его избрание укрепит власть действующего премьера, выступающего против военной помощи Украине и часто соглашающегося с российскими оценками войны.

С тех пор как Фицо вернулся на должность премьера осенью 2023 года, именно президент Словакии Зузана Чапутова решительно выступала против "беспрецедентных" изменений его правительства относительно уголовного кодекса страны, внешней политики и его позиции по агрессии России против Украины. Принимая во внимание победу Пеллегрини, теперь такого сдерживающего фактора уже не будет. Поэтому в ближайшее время вряд ли можно ожидать улучшения отношений между нашими странами.

Как результаты выборов в Словакии повлияют на ситуацию внутри страны и отношения с Украиной – в материале OBOZ.UA.

Победа антиукраинских сил

Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии, получив 53,13% голосов и опередив бывшего министра иностранных дел страны Корчко, получившего 46,87%. Он станет шестым президентом после обретения страной независимости в 1993 году и сменит на этом посту Зузану Чапутову.

С одной стороны, словацкое правительство во главе с премьером владеет большинством исполнительных полномочий. Кроме того, президент утверждает премьер-министра, новое правительство, назначает судей Конституционного суда и главу секретной службы. Президент также может ветировать законы, хотя парламент может преодолеть вето простым большинством голосов и обжаловать в Конституционном суде. То есть определенный сдерживающий фактор президентский пост в Словакии все же имеет, что в свое время доказала Чапутова.

Победа Пеллегрини укрепила власть Фицо, дав ему и союзникам контроль над основными стратегическими постами. Такое развитие событий вряд ли положительно отразится на словацко-украинских отношениях. Не дружеские времена наступили в прошлом году после того, как партия Фицо Smer победила на парламентских выборах на пророссийской и антиамериканской платформе. Получив премьерский пост, Фицо кардинально изменил внешнюю политику по отношению к Украине, прекратив помощь и распространяя пророссийские нарративы по отношению к войне.

Укрепление власти пророссийского премьера

В Евросоюзе обеспокоены тем, что Словакия под руководством Фицо откажется от своего прозападного курса и пойдет по пути Венгрии. К слову, венгерский премьер-министр Орбан горячо поздравил избрание Пеллегрини, заявив, что это большая победа для "сторонников мира во всей Европе". Накануне выборов в Будапеште не скрывали, что желают победы именно Пеллегрини, который, как и венгерские власти , выступает за урегулирование конфликта в Украине мирным путем и против поставки украинцам оружия.

До победы Фицо Словакия была одним из самых верных союзников Украины, в частности, она передала весь свой парк истребителей МиГ-29. Однако после этого новая коалиция во главе с Фицо, в которую входит и партия Пеллегрини, прекратила поставки словацкого оружия в Украину. Фицо также критиковал позицию Запада по отношению к войне, которую ведет Россия. Он призвал западные страны приостановить военную помощь Украине, немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры с Москвой на условиях Путина. Среди прочего, он говорил, что кремлевского диктатора "несправедливо демонизировали" и что членство Украины в НАТО означало бы начало третьей мировой войны.

Не менее угрожающая политика Фицо и внутри страны. Нынешние власти уничтожают демократические институты, инициируют реформы уголовного законодательства и СМИ, что вызвало обеспокоенность в ЕС.

Это уже привело к недовольству среди словаков. Недавно тысячи людей вышли на улицы по всей стране, протестуя против пророссийской политики Фицо и его главных новшеств, включая планы изменить уголовный кодекс и взять под контроль СМИ.

Корчок критиковал шаги правительства, которые могут подорвать верховенство права и антиукраинские высказывания, тогда как Пеллегрини поддержало новое правительство и не ставило под сомнение его политику. Это неудивительно, ведь Пеллегрини до избрания на пост президента председательствовал в парламенте, а в свое время был заместителем Фицо в Smer.

Антиукраинские заявления "средней тяжести"

В ходе президентской кампании Пеллегрини повторял некоторые из пророссийских высказываний Фицо, обвинив своего конкурента в подстрекательстве к войне, то есть действовал по лучшим примерам российской пропаганды. Так, по его словам, Корчок якобы собирался отправить словацких солдат воевать в Украину — при том, что у президента страны нет таких полномочий.

"Я скажу откровенно, словацкие солдаты не должны и никогда не будут участвовать в российско-украинском "конфликте" на стороне Киева. Я хотел бы, чтобы этот "конфликт" закончился как можно быстрее. Мы будем снова искать пути коммуникации с Россией и возможности возобновления отношений с ней", - отметил новый президент Словакии.

Надо пытаться договариваться и активнее работать в инфополе Словакии

"Победа Пеллегрини – ситуация такая, какая есть. Мы приветствуем выбор словацкого народа. Это как раз хорошая возможность пригласить его в Украину" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Хочу отметить, что Корчок во время предвыборной кампании говорил, что он и Пеллегрини думают одинаково по отношению к европейскому будущему Словакии. Просто Пеллегрини не говорит об этом открыто, потому что понимал, что если хочет победить, то ему нужно на свою сторону взять и пророссийские силы. Поэтому он все же не так пророссийский как тот же Фицо.

Будет ли Пеллегрини тормозить инициативы Фицо, в том числе антиукраинские шаги? Учитывая их отношения, я не думаю, что они будут конфликтовать. Больше всего они будут все договариваться, как это делают политики. Между тем, возможность проводить определенную корректировку политики страны в Пеллегрине будет. Ведь у него есть своя фракция, вторая по силе в действующей коалиции, то есть есть на кого опереться. Воспользуется ли он такой возможностью, покажет время.

При этом сегодня в Словакии происходят некоторые негативные тенденции. Так, Фицо сворачивает борьбу с коррупцией, СМИ перешли под контроль его политических сил, то он есть делает все, как в Венгрии. Так или иначе, но нужно работать и с такими политиками. Соседей не выбирают, с соседями живут и договариваются. Кроме, конечно, России, с которой это невозможно сделать. Думаю, Брюссель в определенной степени будет давить на Словакию по вопросам Украины.

Да, в сегодняшней Словакии есть какая-то поддержка России, что является опасным фактором. Поэтому главный вопрос для МИД Украины – поставить задачу нашему посольству в Словакии активнее работать в информационном поле. Очевидно, что сегодня эта работа проводится на недостаточном уровне, потому что словацкие граждане не получают объективную и оперативную информацию о ситуации на украинско-российском фронте и той коварной политике, которую Москва ведет против Украины и вообще против стран Европы", – отметил Александр Левченко.