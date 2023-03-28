"Критический момент истории": в США поддержали создание спецтрибунала против РФ и озвучили возможные механизмы

Государственный департамент США поддержал создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. Такой трибунал там считают наиболее эффективным способом обеспечения ответственности организаторов и исполнителей этих преступлений.

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Об этом заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак, выступая на конференции в Католическом университете Америки в Вашингтоне, посвященной современным вызовам Нюрнбергским принципам, пишет "Голос Америки". Нынешний этап она назвала критическим моментом истории.

"Сейчас, в этот критический момент истории, я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины. Было много разных моделей, которые рассматривались. США подробно рассматривали все "за" и "против" каждой из них и дошли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины", – заявила представитель Госдепа.

По словам Бет Ван Скаак, подобные усилия будут включать предметную юрисдикцию по международным преступлениям, привлечение международного персонала, возможно, путем интеграции профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов или посредством предоставления экспертной помощи по запросу Украины.

Она подчеркнула, что это также может способствовать европейской интеграции Украины и более широкой международной поддержке.

"Например, потенциально это может быть где-то в Европе, по крайней мере во время войны, это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такого институции и будет иметь важное значение для нее, а также будет оказывать помощь сильными государствами, преданными расследованию преступления агрессии", – предположила Бет Ван Скаак.

Также она добавила, что такой суд не потребует резолюции Генеральной Ассамблеи о создании нового независимого международного института, для создания которого требуется время и ресурсы.

"Такой гибридный суд также будет демонстрировать лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии полностью в рамках национальной юридической системы. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной и другими странами мира, предоставлять ресурсы, обмениваться информацией с таким трибуналом для достижения всесторонней ответственности за международные преступления, совершаемые в Украине", – сказала представитель Госдепа.

В то же время она отметила, что пока не удалось достичь окончательного консенсуса с международными партнерами по созданию такого суда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 марта Международный уголовный суд объявил, что обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в военных преступлениях и выдал ордер на его арест.

В Москве уже успели заявить, что для них решения суда в Гааге не имеют никакого значения, потому что Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда.

При этом Форум свободной России поддержал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и идею создания специального международного трибунала по расследованию российских преступлений против Украины.

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