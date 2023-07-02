В ОБСЕ поддержали создание трибунала для РФ за военные преступления

В субботу, 1 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала создание специального трибунала по преступлениям России против Украины. Этому предшествовали долгие дебаты.

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Кроме того, международная организация впервые осудила рашизм как государственную идеологию страны-агрессора РФ. Об этом в Facebook сообщила Евгения Кравчук, заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа".

"На пленарной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ одобрили важную резолюцию украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии", – отметила она.

Эта резолюция поддерживает создание специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины, целью которого является привлечение к ответственности российских должностных лиц.

Кроме того, резолюция украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях вооруженной агрессии РФ призывает:

– созвать уставные заседания только в тех странах, которые будут поддерживать визовые запреты для российских парламентариев;

– не назначать российских парламентариев, поддерживающих войну, на ответственные должности в Ассамблее до прекращения агрессии;

– создать Специальный комитет в поддержку парламента Украины для лучшей координации консультаций между парламентариями по широкому кругу вопросов, связанных с полномасштабным вторжением РФ, а также для оказания помощи украинскому народу (это решение поддержал Постоянный комитет ассамблеи).

– документ подтверждает необходимость принятия поправок к Регламенту о временной приостановке мандата парламентской делегации государства в случае нарушения им суверенитета и территориальной целостности другого государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский поручил разработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, который подчеркивает необходимость создания специального международного трибунала для наказания России за ее преступления.

– Проект резолюции будет разработан с учетом позиции и согласования с партнерами Украины, чтобы обеспечить скоординированный подход в достижении этой цели.

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