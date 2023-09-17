Пока президент в США: пророссийские СМИ объявили о военном перевороте в Конго

Некоторые пророссийские СМИ вечером в воскресенье, 17 сентября, заявили, что в Республике Конго, стране на западе центральной Африки, якобы начался военный переворот. Президент страны Дени Сассу-Нгессо в это время находится в США.

Как написало издание The Yoruba Times, военные якобы взяли власть в свои руки, а также взяли под контроль ключевые объекты в стране. Президент отправился в Нью-Йорк для участия в 78-й Генеральной ассамблее ООН.

В сети распространили версию, что за "переворотом" может стоять глава президентской гвардии генерал Серж Обоа. Однако через некоторое время министр коммуникации Конго опроверг слухи о госперевороте в стране.

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Он назвал сообщения, которые распространились в сети, "фальшивыми новостями".

Также издание LesNews написало, что подтверждений того, что военные взяли под контроль ключевые объекты в Конго, нет. Журналисты отметили, что такую информацию опубликовали именно пророссийские издания.

"Ситуация в Конго запутанная после того, как каналы Telegram, некоторые из которых пророссийские, объявили о готовящемся перевороте. Никакого подтверждения пока не получено. LesNews продолжит следить за ситуацией", – говорится в сообщении.

Президенту Конго Дени Сассу-Нгессо – 79 лет. Он находился у власти в стране с 1997 года. Также он занимал пост президента с 1979 по 1992 год.

Отметим, что 30 августа в другой африканской стране – Габоне – произошел государственный переворот. Военные захватили власть после оглашения результатов выборов, на которых одержал победу действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба.

Они выступили в эфире национального телевидения и заявили, что взяли на себя власть в стране. Также военные объявили о роспуске всех институтов власти и отмене результатов президентских и парламентских выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нигере произошел военный переворот, в результате которого президент Мохаммед Базум был смещен с должности. О захвате власти в стране заявила группа военных на национальном телевидении западноафриканской страны через несколько часов после задержания президента.

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