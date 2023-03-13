Похищение детей и нападение на гражданскую инфраструктуру: Международный уголовный суд откроет два дела по военным преступлениям РФ в Украине, – NYT

Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) возбудит два дела о военных преступлениях России против Украины. Государство-агрессор будет обвиняться в похищении украинских детей и преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

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Об этом сообщило издание The New York Times. В ходе рассмотрения дел суд будет запрашивать ордера на арест нескольких человек.

Как отметили в материале, эти дела представляют собой первые международные обвинения, выдвинутые с начала конфликта, после нескольких месяцев работы специальных следственных групп.

Журналисты подчеркнули, что пока неясно, кому суд собирался предъявить обвинение в каждом конкретном случае. Некоторые сторонние дипломаты и эксперты заявили, что президенту России Владимиру Путину могут быть предъявлены обвинения, поскольку суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Тем не менее вероятность судебного разбирательства остается незначительной, считают эксперты, поскольку суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

В материале напомнили, что в феврале Йельский университет и программа по наблюдению за конфликтами Государственного департамента США опубликовали отчет, в котором говорится, что не менее 6000 детей из Украины содержатся в общей сложности в 43 лагерях в России, причем фактическое число считается больше.

"Принудительно переправлять через границу мирных жителей запрещено, а во время конфликта это может быть военным преступлением", – подчеркнул исполнительный директор Международной ассоциации юристов Марк Эллис.

Во втором деле главный прокурор МС рассмотрит непрекращающиеся атаки России на гражданскую инфраструктуру, включая системы водоснабжения, газоснабжения и электростанции, которые далеки от боевых действий и не считаются законными военными целями.

Однако, как подчеркнуло издание, в ближайшее время не ожидается выдачи ордеров на арест подозреваемых по любому из двух дел.

Напомним: ранее Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за создание трибунала для кремлевского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

После одобрения резолюции главы государств и правительств Совета Европы на 4-м саммите в Рейкьявике в мае 2023 года должны оказать политическую поддержку созданию такого трибунала. Ассамблея также должна осудить многочисленные зверства и нарушения международного гуманитарного права, совершенные российскими войсками или связанными с ними вооруженными группами в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– летом 2023 года в Гааге (Нидерланды) приступит к работе Международный центр по преследованию преступлений агрессии РФ. Он будет действовать на базе Евроюста, сотрудничающего с судебными и полицейскими органами стран-членов ЕС;

– также в Гааге создан Международный реестр убытков. Организация займется вопросом возмещения Россией убытков, которые та нанесла и продолжает наносить в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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