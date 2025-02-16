'Поеду с Уолтцем': Уиткофф раскрыл подробности переговоров в Саудовской Аравии

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии вместе с другими американскими чиновниками. Темой будет завершение войны России против Украины.

Видео дня

Поездку Уиткофф подтвердил 16 февраля. Он отправится в Саудовскую Аравию уже вечером в воскресенье, передает Fox News.

"Я отправлюсь вечером вместе с советником по национальной безопасности [Майком Уолтцем], и мы будем проводить встречи по указанию президента [Дональда Трампа], и, надеюсь, нам удастся добиться действительно хорошего прогресса", – сказал представитель Вашингтона.

Известно, что американцы хотят поговорить с чиновниками страны-агрессора России. Украинская сторона также проведет в Саудовской Аравии ранее запланированные переговоры, но наши представители не будут встречаться с россиянами.

Уиткофф в интервью Fox News отверг предположение, что Украина исключена из переговоров, хотя и не сказал, приглашали ли делегацию из Киева.

"Я не думаю, что речь идет об исключении кого-либо. На самом деле, речь идет о том, чтобы включить всех", – сказал он.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что 16 февраля делегация нашей страны прибыла в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Представители Украины должны встретиться почти с сотней местных предпринимателей и подготовить визит президента Владимира Зеленского.

– Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что на переговорах Соединенных Штатов и страны-агрессора России не будет представителей Украины. У военно-политического руководства нашей страны "нет тем" для обсуждения с россиянами, сказал он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!