Подрыв российского самолета А-50 на аэродроме 'Мачулищи': в Беларуси заочно осудили украинца

В Беларуси Минский городской суд вынес приговор в отношении 12 человек, которых белорусский режим обвинил в подрыве российского самолета ДРЛО А-50 в Мачулищах. Среди осужденных – гражданин Украины Николай Швец.

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Об этом сообщает белорусское издание Reform news. Напомним, что Николай Швец вернулся в Украину в июне этого года в рамках обмена. Так что украинца в Беларуси осудили заочно.

В общей сложности по делу проходили 12 обвиняемых (в том числе девушки). Четырех из них признали виновными "в акте терроризма" и в умышленном повреждении средства воздушного транспорта (ч.3 ст.289 и ч.4 ст.309 УК РБ). Среди них и Николай Швец.

Также украинца признали виновными "в производстве агентурной деятельности" (ст. 358-1 УК). Еще Швеца признали виновным в прохождении обучения для участия в террористической деятельности и в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч.4 ст.295 и ст.290-3 УК).

Именно Швец назван "исполнителем акта терроризма". Ему присудили 25 лет. Хотя и другим лицам, которых в суде сочли "соучастниками", дали от 15 до 25 лет заключения.

В последние дни июня Украина смогла вернуть из российского плена 10 гражданских. В частности, из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. А с ними – и Николай Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля стало известно, что в Мачулищах был взорван российский самолет А-50 с системой ДРЛО. Атаку совершили белорусские партизаны.

Власти в Минске сразу не подтвердили инцидент, однако диктатор Беларуси Александр Лукашенко собрал узкое совещание с силовиками, а на границе ужесточили контроль.

В Кремле также отказались говорить о "бавовне" в Мачулищах, назвав инцидент "вопросом о Беларуси". Но по данным военной разведки Британии, потеря российского А-50 в Белоруссии существенно ограничила воздушные операции РФ.

После сообщений о подрыве А-50 в Мачулищи прилетал военно-транспортный Ил-76 ВС РФ – он мог привозить специалистов или запчасти для ремонта.

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