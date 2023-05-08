Подрались 300 человек: на турецком избирательном участке в Нидерландах произошла потасовка. Фото

В преддверии выборов на турецком избирательном участке в Амстердаме произошла масштабная драка. В ней приняли 300 человек.

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Об этом сообщает местное издание NOS. Причиной драки стали разные политические взгляды.

"Вчера в драке в Амстердаме участвовало 300 человек, двое из них получили ранения. Вчера был последний день, когда турецко-голландцы могли голосовать на парламентских выборах в Турции. Между представителями действующей партии ПСР и оппозиции произошли столкновения", – говорится в сообщении.

Голосование длилось до 9 вечера, а потом "что-то пошло не так". Волонтер, который работал в избирательном центре, выразил поддержку оппозиционной Республиканской народной партии. Это стало причиной для конфликта.

Важно отметить, что выборы в Турции проходят между действующим президентом ПСР Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером оппозиции Кемалем Киличдароглу.

В последние годы Эрдоган набирает все большую силу. Например, почти все СМИ перешли в руки турецкого правительства, так что оппозиции практически не уделяется внимания.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 7 мая, провел предвыборный митинг в крупнейшем городе страны – Стамбуле. Участниками мероприятия стали около 1,7 миллиона человек.

Кроме того, 26 апреля в СМИ появилась информация, что Эрдоган отменил все предвыборные мероприятия. Утром того же дня президенту Турции стало плохо во время прямого эфира на турецком телевидении, начались слухи о том, что у главы государства случился инфаркт миокарда.

Сообщалось также, что Эрдоган якобы в тяжелом состоянии госпитализирован.