Подкастер Фридман, критиковавший Зеленского, планирует посетить Россию для интервью с Путиным

Американский блоггер и подкастер Лекс Фридман, бравший интервью у президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что поедет в Россию. Он хочет пообщаться с диктатором Владимиром Путиным.

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У него подкастер тоже намерен взять интервью. Об этом Фридман сказал во время подкаста с Джо Роганом, который был опубликован 22 января.

"Я осознаю риски, я принимаю риски. И моя цель – просто добиваться мира, вносить свой небольшой вклад в достижение мира", – заявил он.

Когда именно он хочет поехать в РФ, Фридман не сказал. Также он не уточнил, есть ли уже договоренность об интервью с Путиным.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Среди прочего глава государства рассказал о своем видении того, как можно вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Мы собрали основные тезисы этого большого интервью Зеленского Фридману.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Лекс Фридман подверг критике украинского президента за его высказывания в адрес российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, такая позиция Владимира Зеленского "не будет способствовать достижению мирного соглашения".

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