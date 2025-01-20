'Не будет способствовать мирному соглашению': подкастер Фридман раскритиковал Зеленского из-за его якобы 'достаточно грубых' высказываний в адрес Путина

Американский блогер и подкастер Лекс Фридман, которому дал интервью президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковал гаранта за его высказывания в адрес российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, такая позиция гаранта "не будет способствовать достижению мирного соглашения".

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Об этом Фридман сказал в конце своего подкаста с американским историком Дженнифер Бернс. Он заявил, что украинский президент высказывался относительно Путина "достаточно грубо" и его позиция "крайне непонятна".

Подкастер отметил, что он дал Зеленскому шанс продемонстрировать готовность к переговорам, зная, что и Трамп, и Путин будут слушать этот разговор.

"Я не думаю, что он это воспринял и вместо этого решил говорить очень грубые слова в адрес Владимира Путина. Это вполне понятно, но не продуктивно для переговоров...Неуважение, хоть и сильное, может повредить переговорам", – считает блогер.

По его мнению, Зеленский должен был относиться к Путину с той серьезностью, с которой, как он ожидает, тот будет относиться к нему самому.

Фридман также заявил, что сейчас едва ли не лучшее время для достижения мира, и именно ради этого он делал интервью с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Также он намерен пообщаться с руководителем РФ Путиным.

"Я отдаю себе отчет о рисках, и я принимаю их. Риски для меня неважны, я лишь хочу сделать свой небольшой вклад в достижение мира в момент, когда этого действительно можно достичь", — заявил Фридман.

Напомним, что президент Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Глава государства, среди прочего, рассказал о своем видении того, как можно вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Зеленский упомянул о подписантах Будапештского меморандума, которым "было пох*ру на Украину", и о Германии, которая после войны признала свою вину и заплатила репарации.

Также глава государства рассказал об извинениях беларуского диктатора Александра Лукашенко в начале полномасштабного вторжения РФ, о том, при каких условиях Украина готова к прекращению огня, и о своей готовности баллотироваться на второй срок. Мы собрали основные тезисы этого большого интервью Зеленского Фридмана.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы активно обсуждали интервью президента Украины Владимира Зеленского с американским подкастером Лексом Фридманом. Этот разговор они раскритиковали из-за неосведомленности интервьюера в украинском вопросе.

Также в сети обратили внимание на некорректную карту боевых действий в Украине, использованную в видео. На ней показали полностью оккупированными Крым и четыре области Украины, что не является правдой.

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