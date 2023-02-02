Подготовка уже идет: Израиль будет активно вовлечен в послевоенное восстановление Украины, – посол Бродский

Израиль будет активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Подготовка к этому идет уже сегодня.

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В первую очередь речь идет о сфере здравоохранения, восстановлении водоснабжения и сельского хозяйства, а также о сфере безопасности. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью UA.NEWS.

"Израиль будет активно вовлечен в послевоенное восстановление Украины, и подготовка к этому идет уже сегодня. Прежде всего речь идет о сфере здравоохранения, включая физическую и психологическую реабилитацию, о водоснабжении и сельском хозяйстве, а также о сфере безопасности", – отметил дипломат.

В то же время Бродский подчеркнул, что Израиль ждет от Украины встречных шагов, в частности, и в направлении привлечения израильских инвестиций.

"Это зависит не только от Израиля. Украина после окончания войны должна быть готова перенимать израильский опыт и создать условия для привлечения израильского бизнеса и инвестиций. А потенциал – в плане человеческого капитала, мотивации и ресурсов – Украина, безусловно, имеет", – добавил посол Израиля в нашем государств.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль призвал израильские власти увеличить объемы помощи Украине из-за поддержки Ираном РФ, прежде всего – в сфере безопасности.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его государство не исключает возможности передать Украине систему ПВО "Железный купол". По его словам, в настоящее время израильское правительство "изучает этот вопрос".

Также посол Израиля в Германии Рон Просор сообщил, что Иерусалим непублично оказывает помощь Украине в противодействии российской агрессии. На официальном уровне страна решительно отрицает поставки оружия Киеву. Дипломат призвал с пониманием воспринимать сдержанную позицию, занимаемую его страной в этом вопросе, сославшись на то, что "у нас россияне в Сирии".

Просор также подчеркнул, что израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине.