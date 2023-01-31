Блинкен призвал Израиль увеличить объемы помощи Украине из-за поддержки Ираном РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль увеличить объемы помощи Украине из-за поддержки Ираном Российской Федерации. В частности, в контексте безопасности.

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Такое заявление он сделал во время выступления в Иерусалиме. Об этом сообщает израильский портал Ynet и газета Маарив.

Так, Блинкен во время переговоров встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Эли Коэном и лидером оппозиции Яиром Лапидом поднял важность увеличения помощи Киеву.

"В свою очередь, Россия поставляет Ирану сложное оружие. Продолжающиеся зверства со стороны России лишь подчеркивают важность оказания поддержки для всех потребностей Украины – гуманитарных, экономических и безопасных – поскольку она мужественно защищает своих жителей и самое свое право на существование, тему, которую мы обсуждали даже сегодня", – отметил он.

Напомним, посол Израиля в Германии Рон Просор сообщил, что Иерусалим непублично оказывает помощь Украине в противодействии российской агрессии. На официальном уровне страна решительно отвергает поставки оружия Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты попросили Израиль передать Украине старые зенитные ракетные комплексы Hawk, которые десять лет назад были сняты с вооружения ЦАХАЛа. Однако Израиль отверг просьбу США.

Израильский исследовательский институт национальной безопасности прогнозирует, что Израилю в нынешнем году грозит существенное ухудшение отношений с Соединенными Штатами Америки. Одной из причин названа недостаточная военная поддержка Украины в войне против государства-террориста России.

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