Поддерживала Трампа: экс-секретаря округа признали виновной в вмешательстве в голосование на прошедших выборах президента

Бывший окружной секретарь Тина Питерс, которая поддерживала республиканца Дональда Трампа на выборах, была признана виновной в фальсификации работы машин для голосования. После вынесения окончательного приговора в октябре ей может грозить тюремный срок.

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Питерс пыталась доказать, что машины для голосования использовались для фальсификации выборов 2020 года против Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Присяжные признали Питерс виновной по семи уголовным обвинениям, связанным с ее попытками взломать машину, произведенную Dominion Voting Systems. Суд постановил, что бывший окружной секретарь помогла постороннему получить несанкционированный доступ к машине в мае 2021 года, чтобы завладеть информацией, которая впоследствии была обнародована на конспирологическом мероприятии, проведенном с целью подорвать доверие к поражению Трампа на выборах.

Приговор Питерс будет вынесен 3 октября, ей может грозить несколько лет тюремного заключения. Осуждение Питерс, которая публично заявляла о фальсификации выборов, стало первым случаем, когда прокурорам удалось привлечь к ответственности местного избирательного чиновника за нарушение безопасности машины для голосования.

Американские СМИ заявили, что после 2020 года сторонники Трампа пытались получить доступ к машинам для голосования Dominion, надеясь доказать, что они якобы использовались для переброски голосов в пользу Байдена. Все эти усилия провалились, и местные власти во многих случаях начали расследования.

Более того, недавно появились опасения, что должностные лица, лояльные к Трампу, могут попытаться подтасовать результаты выборов 2024 года. Другие союзники бывшего президента пытались предоставить местным должностным лицам по выборам дискреционные полномочия по сертификации выборов, вызывая опасения, что партийные должностные лица могут сорвать процесс сертификации.

Напомним, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск может получить должность в Белом доме в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре. Примечательно, что миллиардер сам напросился работать в администрации президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис, согласно новым опросам, опередила республиканца Дональда Трампа. Ее кандидатуру выразили готовность поддержать 42% избирателей против 37% у Трампа.

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