В парламенте Молдовы зарегистрировали законопроект о переименовании Дня победы 9 мая в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. Также депутаты предлагают отмечать этот день не 9, а 8 мая.

Видео дня

С соответствующей инициативой выступили депутаты от партии "Действие и солидарность". Об этом сообщает издание NewsMaker.

Согласно законопроекту, депутаты предлагают переименовать День победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. При этом памятные мероприятия в Молдове, как и в странах Европы, будут проходить 8 мая.

Авторы инициативы считают, что это необходимо, чтобы перейти к "интерпретации и восприятию без сопутствующей идеологии некоторых исторических событий, связанных со Второй мировой войной, в молдавском обществе".

Также отмечается, что законопроект не ставит своей целью гармонизацию национального законодательства с законодательством Евросоюза.

Напомним, президента Молдовы Майи Санду заявила, что государство-террорист Россия стремилось устроить государственный переворот в Молдове, чтобы свергнуть власть, которая выбрала проевропейский курс. Однако несмотря на неудачные попытки агрессор может вскоре повторить свои коварные планы.

Ранее президент Молдовы Майя Санду выступает за то, чтобы ее страна как можно быстрее стала частью Европейского Союза из-за угрозы со стороны России. Политик надеется на решение о начале переговоров в ближайшие месяцы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Санду заявила, что Российская Федерация могла бы напасть на ее государство после захвата Украины. По ее словам, Молдова в настоящее время находится в безопасности только благодаря стойкости украинского народа.

– Санду также признавала, что сегодня ее страну фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.

– Еще в апреле Молдова согласилась присоединиться к группе по созданию специального трибунала для РФ за преступления страны-агрессора против Украины

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!