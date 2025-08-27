Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Уиткофф 26 августа выразил надежду на то, что войны между Украиной и Россией, а также между Израилем и Ираном и между Израилем и ХАМАСом закончатся уже в этом году.

В этом выступлении, кстати, снова было сделано ударение на обязанности Нобелевского комитета опомниться и присудить именно Трампу Нобелевскую премию мира (в связи с чем Уиткофф вспомнил и прекращение ТРАМПОМ войны между Азербайджаном и Арменией).

Нам, однако, интереснее другое: речь эта показала не только что трамповские 24 часа равны в общечеловеческом измерении как минимум году, но и то, что для Трампа Украина это такой же Ближний Восток, то есть епархия Уиткоффа, как и Израиль со своими извечными "партнёрами" по противостоянию.

Трамп явно воспринимает понятие "Ближний Восток" не столько политически, сколько чисто географически: это то, что восточнее Соединённых Штатов, однако же ближе, если идти по карте направо, чем дальневосточная Япония (которая, правда, если посмотреть иначе, немного западнее американского [Дальнего] Запада).

Чтобы соответствующая логика была яснее, вот перечень некоторых неевропейских стран, на всей территории которых сейчас такое же время, как и у нас (либо в Москве – пока лето – или в Беларуси):

Ливан, Сирия, Израиль (как и Палестина), Иордания, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Йемен, Джибути, Египет…

То есть не только Финляндия, страны Балтии, Молдова, Румыния, Болгария, Греция, Кипр, Турция, а ещё и такие. Так что представитель на Ближнем Востоке Уиткофф занимается Украиной не как дополнительной нагрузкой или каким-то непрофильным поручением, а как своим непосредственным ближневосточным делом.