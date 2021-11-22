Як і слід було очікувати, чинний президент Болгарії Румен Радев легко обійшов свого суперника Анастаса Герджикова з рахунком 66,7 на 31,9 – правда, за рекордно низької явки виборців у 34 відсотка. Радев "майже переміг" у першому турі голосування, йому не вистачило буквально відсотка до успіху. І якби ці президентські вибори у Болгарії завершилися б одночасно із достроковими парламентськими, в Україні на них мало хто взагалі звернув би увагу.

Але між першим і другим турами відбулися дебати кандидатів, на яких Румен Радев повторив "подвиг Додона". Кандидат на посаду президента Молдови від Соціалістичної партії Ігор Додон у жовтні 2016 року під час телевізійних дебатів зі своїм конкурентом, кандидатом від Демократичної партії Маріаном Лупу, заявив, що Крим належить Росії – що призвело до фактичної відсутності контактів між Києвом і Кишиневом на рівні президентів аж до зміни влади у Молдові, пише Віталій портніков для lb.ua.

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Зараз на телевізійних дебатах Румен Радев – між іншим, кандидат, теж підтримуваний Соціалістичною партією – практично так саме відповів на питання про Крим. Різниця тільки в тому, що Додон на момент своєї відповіді був усього лише кандидатом на посаду глави держави, а Радев – чинний президент країни і він прекрасно усвідомлював наслідки свого вчинку. Чому ж він не був обережним?

Тому, що йому це зовсім не потрібно. Радев, якого обирали як президента парламентської республіки, за час свого перебування на посаді глави держави отримав набагато більшу владу і вплив, ніж міг розраховувати при обранні. І завдяки, до речі, навіть не власним якостям, а паралічу цієї самої парламентської республіки – у цьому сенсі кар'єра Радева нагадує останній період президентства того ж Додона, коли молдавський президент фактично керував урядом. Ну і політичні обставини успіху теж схожі. Додон приходив до влади на хвилі антикорупційних виступів проти тієї ж Демократичної партії і її лідера Влада Плахотнюка. І хоча самі соціалісти з їхньою проросійською позицією не підтримувалися більшістю населення, Додон сприймався як один із лідерів протестів, а Маріан Лупу, який визнав під час дебатів територіальну цілісність України, сприймався як представник корупційної партії.

От і в Болгарії Румен Радев – нехай навіть соціалісти втрачають голоси від одних виборів до інших – сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, "антикорупція" може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.

Більш того, популярністю Радева поспішають скористатися і інші політичні сили, які обіцяють зміни і боротьбу з корупцією. Його підтримали і новачки в політиці з партії "Продовжуємо зміни", – а саме вони виграли треті поспіль дострокові вибори, і недавні новачки з партії "Є такий народ", які вигравали попередні вибори.

Втім, всім цим новим партіям не вдасться сформувати уряд без підтримки все тих же соціалістів – прихильників Радева і спадкоємців Болгарської компартії товариша Тодора Живкова. І без підтримки Радева, вплив якого зріс настільки, що у Болгарії почали вже говорити про президентську республіку. А якщо партії не домовляться, Радев сформує тимчасовий уряд, як це вже було.

Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети – тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.

Але не у Києві, а у Москві.

Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно – без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія "антикорупції" давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з "баригами" і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити "антикорупціонери" – у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто – Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи.

Так, і при всьому при тому при всіх цих "антикорупціонерах" та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.